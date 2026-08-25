NASDAQ Composite Index-Papier F5 Networks-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in F5 Networks von vor einem Jahr eingefahren

Das F5 Networks-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 315,70 USD. Wenn man vor 1 Jahr 100 USD in die F5 Networks-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,317 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 24.08.2026 auf 379,04 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 120,06 USD wert. Die Steigerung von 100 USD zu 120,06 USD entspricht einer Performance von +20,06 Prozent.

Am Markt war F5 Networks jüngst 21,82 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at