NASDAQ Composite Index-Papier F5 Networks-Aktie: So viel Gewinn hätte eine F5 Networks-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die F5 Networks-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem F5 Networks-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 95,02 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die F5 Networks-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1,052 F5 Networks-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der F5 Networks-Aktie auf 272,06 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 286,32 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 186,32 Prozent vermehrt.

F5 Networks erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 14,88 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at