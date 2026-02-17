F5 Networks Aktie

NASDAQ Composite Index-Papier F5 Networks-Aktie: So viel Gewinn hätte eine F5 Networks-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die F5 Networks-Aktie gebracht.

Am 17.02.2023 wurden F5 Networks-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das F5 Networks-Papier an diesem Tag bei 146,88 USD. Bei einem F5 Networks-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,681 F5 Networks-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 186,50 USD, da sich der Wert eines F5 Networks-Papiers am 13.02.2026 auf 273,93 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 86,50 Prozent.

Alle F5 Networks-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 15,45 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

