F5 Networks Aktie
WKN: 922977 / ISIN: US3156161024
|F5 Networks-Performance im Blick
|
17.02.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Papier F5 Networks-Aktie: So viel Gewinn hätte eine F5 Networks-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Am 17.02.2023 wurden F5 Networks-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das F5 Networks-Papier an diesem Tag bei 146,88 USD. Bei einem F5 Networks-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,681 F5 Networks-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 186,50 USD, da sich der Wert eines F5 Networks-Papiers am 13.02.2026 auf 273,93 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 86,50 Prozent.
Alle F5 Networks-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 15,45 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
