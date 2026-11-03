NASDAQ Composite Index-Papier F5 Networks-Aktie: So viel Gewinn hätte eine F5 Networks-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen F5 Networks-Investment verdienen können.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit F5 Networks-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 221,98 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die F5 Networks-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 4,505 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 02.11.2026 auf 324,55 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 462,07 USD wert. Aus 1 000 USD wurden somit 1 462,07 USD, was einer positiven Performance von 46,21 Prozent entspricht.

F5 Networks wurde am Markt mit 19,21 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at