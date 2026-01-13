F5 Networks Aktie
WKN: 922977 / ISIN: US3156161024
13.01.2026 16:04:20
NASDAQ Composite Index-Papier F5 Networks-Aktie: So viel Gewinn hätte eine F5 Networks-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Trades F5 Networks-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 255,16 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3,919 F5 Networks-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 060,35 USD, da sich der Wert einer F5 Networks-Aktie am 12.01.2026 auf 270,56 USD belief. Das entspricht einem Plus von 6,04 Prozent.
Der F5 Networks-Wert an der Börse wurde auf 15,65 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
