F5 Networks Aktie
WKN: 922977 / ISIN: US3156161024
|Langfristige Performance
|
01.09.2026 16:03:37
NASDAQ Composite Index-Papier F5 Networks-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in F5 Networks von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der F5 Networks-Aktie statt. Zum Handelsende standen F5 Networks-Anteile an diesem Tag bei 164,61 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 6,075 F5 Networks-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 473,30 USD, da sich der Wert einer F5 Networks-Aktie am 31.08.2026 auf 407,13 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 147,33 Prozent gesteigert.
F5 Networks markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 22,33 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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