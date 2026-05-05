NASDAQ Composite Index-Papier F5 Networks-Aktie: So viel hätten Anleger an einem F5 Networks-Investment von vor einem Jahr verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die F5 Networks-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 1 Jahr wurde das F5 Networks-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 267,19 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 37,427 F5 Networks-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 04.05.2026 12 348,14 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 329,93 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 23,48 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von F5 Networks belief sich zuletzt auf 18,27 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at