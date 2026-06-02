NASDAQ Composite Index-Papier F5 Networks-Aktie: So viel hätten Anleger an einem F5 Networks-Investment von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in F5 Networks-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

F5 Networks-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die F5 Networks-Anteile bei 286,02 USD. Bei einem F5 Networks-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,350 F5 Networks-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 01.06.2026 138,32 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 395,62 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 38,32 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von F5 Networks belief sich zuletzt auf 21,61 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at