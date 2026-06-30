F5 Networks Aktie

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WKN: 922977 / ISIN: US3156161024

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Performance im Blick 30.06.2026 16:03:53

NASDAQ Composite Index-Papier F5 Networks-Aktie: So viel hätten Anleger an einem F5 Networks-Investment von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen Investment in F5 Networks-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der F5 Networks-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war die F5 Networks-Aktie an diesem Tag 294,32 USD wert. Wer vor 1 Jahr 1 000 USD in die F5 Networks-Aktie investiert hat, hat nun 3,398 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 394,94 USD, da sich der Wert einer F5 Networks-Aktie am 29.06.2026 auf 410,56 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 39,49 Prozent vermehrt.

F5 Networks markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 22,25 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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