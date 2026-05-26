NASDAQ Composite Index-Papier F5 Networks-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in F5 Networks von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in F5 Networks-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurde die F5 Networks-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die F5 Networks-Anteile bei 109,01 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 91,735 F5 Networks-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 36 109,53 USD, da sich der Wert einer F5 Networks-Aktie am 22.05.2026 auf 393,63 USD belief. Aus 10 000 USD wurden somit 36 109,53 USD, was einer positiven Performance von 261,10 Prozent entspricht.

Der F5 Networks-Wert an der Börse wurde auf 22,19 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at