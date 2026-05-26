F5 Networks Aktie
WKN: 922977 / ISIN: US3156161024
|F5 Networks-Investition
|
26.05.2026 16:03:55
NASDAQ Composite Index-Papier F5 Networks-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in F5 Networks von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurde die F5 Networks-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die F5 Networks-Anteile bei 109,01 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 91,735 F5 Networks-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 36 109,53 USD, da sich der Wert einer F5 Networks-Aktie am 22.05.2026 auf 393,63 USD belief. Aus 10 000 USD wurden somit 36 109,53 USD, was einer positiven Performance von 261,10 Prozent entspricht.
Der F5 Networks-Wert an der Börse wurde auf 22,19 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!