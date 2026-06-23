NASDAQ Composite Index-Papier F5 Networks-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in F5 Networks von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in F5 Networks-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 10 Jahren wurde die F5 Networks-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die F5 Networks-Aktie bei 121,44 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 0,823 F5 Networks-Aktien. Die gehaltenen F5 Networks-Aktien wären am 22.06.2026 322,19 USD wert, da der Schlussstand 391,27 USD betrug. Damit wäre die Investition 222,19 Prozent mehr wert.

Jüngst verzeichnete F5 Networks eine Marktkapitalisierung von 21,69 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at