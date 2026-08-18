NASDAQ Composite Index-Papier F5 Networks-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in F5 Networks von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in F5 Networks-Aktien gewesen.

F5 Networks-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das F5 Networks-Papier bei 123,66 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die F5 Networks-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 80,867 Anteilen. Die gehaltenen F5 Networks-Aktien wären am 17.08.2026 31 986,09 USD wert, da der Schlussstand 395,54 USD betrug. Aus 10 000 USD wurden somit 31 986,09 USD, was einer positiven Performance von 219,86 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von F5 Networks belief sich zuletzt auf 22,85 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at