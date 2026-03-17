NASDAQ Composite Index-Papier F5 Networks-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in F5 Networks von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen F5 Networks-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde das F5 Networks-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 140,73 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 7,106 F5 Networks-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des F5 Networks-Papiers auf 283,73 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 016,13 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 101,61 Prozent angewachsen.

Insgesamt war F5 Networks zuletzt 16,09 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at