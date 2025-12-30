F5 Networks Aktie
NASDAQ Composite Index-Papier F5 Networks-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in F5 Networks von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der F5 Networks-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 175,66 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die F5 Networks-Aktie investiert hat, hat nun 0,569 Anteile im Depot. Die gehaltenen F5 Networks-Papiere wären am 29.12.2025 147,69 USD wert, da der Schlussstand 259,43 USD betrug. Mit einer Performance von +47,69 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
F5 Networks war somit zuletzt am Markt 15,28 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
