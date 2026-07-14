NASDAQ Composite Index-Papier F5 Networks-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in F5 Networks von vor 5 Jahren verdient

Investoren, die vor Jahren in F5 Networks-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Die F5 Networks-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 188,09 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,532 F5 Networks-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 13.07.2026 223,80 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 420,95 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 123,80 Prozent gesteigert.

Am Markt war F5 Networks jüngst 24,42 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at