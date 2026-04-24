NASDAQ Composite Index-Papier Fastenal-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Fastenal Aktionären eine Freude

Im Zuge der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Wert Fastenal am 23.04.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 0,88 USD je Aktie beschlossen. Damit wurde die Fastenal-Ausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 12,82 Prozent erhöht. Fastenal zahlt Aktionären eine Gesamtausschüttung von 1,00 Mrd. USD. Im Vorjahresvergleich wurde die Gesamtausschüttung somit um 12,41 Prozent angehoben.

Entwicklung der Dividendenrendite

Via NASDAQ beendete die Fastenal-Aktie den Tag der Hauptversammlung bei 45,45 USD. Fastenal weist für 2025 eine Dividendenrendite von 2,18 Prozent auf. Das ist mehr als im Vorjahr, als die Dividendenrendite noch 2,17 Prozent betrug.

Kursentwicklung im Verhältnis zu tatsächlicher Rendite

Innerhalb von 3 Jahren hat sich der Kurs von Fastenal via NASDAQ 65,51 Prozent verteuert. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die tatsächliche Rendite mit 89,22 Prozent mehr zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenvorhersage von Dividenden-Titel Fastenal

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von FactSet von einer Steigerung der Dividende auf 0,94 USD aus. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 2,07 Prozent absinken.

Grunddaten von Fastenal

Fastenal ist ein NASDAQ Composite Index-Unternehmen mit einem Börsenwert von aktuell 51,602 Mrd. USD. Das Fastenal-Kurs-Gewinn-Verhältnis beläuft sich aktuell auf 36,69. Im Jahr 2025 erzielte Fastenal einen Umsatz von 8,201 Mrd.USD sowie einen Gewinn je Aktie von 1,09 USD.

Redaktion finanzen.at