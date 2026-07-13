Fastenal Aktie
WKN: 887891 / ISIN: US3119001044
|Profitable Fastenal-Anlage?
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13.07.2026 16:03:54
NASDAQ Composite Index-Papier Fastenal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fastenal-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Die Fastenal-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Fastenal-Aktie an diesem Tag 28,35 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in Fastenal-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 352,734 Fastenal-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 10.07.2026 auf 46,49 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16 398,59 USD wert. Mit einer Performance von +63,99 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Alle Fastenal-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 53,41 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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