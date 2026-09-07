Fastenal Aktie
WKN: 887891 / ISIN: US3119001044
|Langfristige Investition
|
07.09.2026 16:03:46
NASDAQ Composite Index-Papier Fastenal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fastenal-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurde die Fastenal-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Fastenal-Aktie bei 27,67 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 36,140 Fastenal-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 792,56 USD, da sich der Wert einer Fastenal-Aktie am 04.09.2026 auf 49,60 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 79,26 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Fastenal belief sich zuletzt auf 56,97 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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