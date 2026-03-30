NASDAQ Composite Index-Papier Fastenal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fastenal-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Fastenal-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Die Fastenal-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 25,31 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 395,101 Fastenal-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 27.03.2026 auf 44,95 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 17 759,78 USD wert. Aus 10 000 USD wurden somit 17 759,78 USD, was einer positiven Performance von 77,60 Prozent entspricht.

Zuletzt ergab sich für Fastenal eine Börsenbewertung in Höhe von 51,40 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at