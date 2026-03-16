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Fastenal Aktie

Fastenal für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 887891 / ISIN: US3119001044

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Frühes Investment 16.03.2026 16:04:16

NASDAQ Composite Index-Papier Fastenal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fastenal-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Fastenal-Investment gewesen.

Das Fastenal-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Fastenal-Papier 37,63 USD wert. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die Fastenal-Aktie investierten, hätten nun 2,657 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Fastenal-Aktien wären am 13.03.2026 120,81 USD wert, da der Schlussstand 45,46 USD betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 20,81 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Fastenal bezifferte sich zuletzt auf 52,49 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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