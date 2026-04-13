Fastenal Aktie

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WKN: 887891 / ISIN: US3119001044

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Fastenal-Investment 13.04.2026 16:04:25

NASDAQ Composite Index-Papier Fastenal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fastenal-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Fastenal-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Fastenal-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Fastenal-Anteile bei 40,32 USD. Bei einem Fastenal-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 24,802 Fastenal-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 219,49 USD, da sich der Wert eines Fastenal-Papiers am 10.04.2026 auf 49,17 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 21,95 Prozent zugenommen.

Der Fastenal-Wert an der Börse wurde auf 56,51 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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