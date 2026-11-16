Fastenal Aktie
WKN: 887891 / ISIN: US3119001044
|Lohnende Fastenal-Anlage?
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16.11.2026 16:03:41
NASDAQ Composite Index-Papier Fastenal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fastenal von vor 10 Jahren eingefahren
Vor 10 Jahren wurde das Fastenal-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Fastenal-Papier an diesem Tag 11,27 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 887,115 Fastenal-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 13.11.2026 auf 55,19 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 48 959,86 USD wert. Das entspricht einem Plus von 389,60 Prozent.
Der Fastenal-Wert an der Börse wurde auf 63,23 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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