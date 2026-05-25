NASDAQ Composite Index-Papier Fastenal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fastenal von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Fastenal-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Fastenal-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 26,35 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 37,958 Fastenal-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 667,87 USD, da sich der Wert eines Fastenal-Anteils am 22.05.2026 auf 43,94 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 66,79 Prozent.

Der Börsenwert von Fastenal belief sich jüngst auf 50,43 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at