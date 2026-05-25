Fastenal Aktie

Fastenal für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 887891 / ISIN: US3119001044

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukrative Fastenal-Investition? 25.05.2026 16:03:44

NASDAQ Composite Index-Papier Fastenal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fastenal von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Fastenal-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Fastenal-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 26,35 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 37,958 Fastenal-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 667,87 USD, da sich der Wert eines Fastenal-Anteils am 22.05.2026 auf 43,94 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 66,79 Prozent.

Der Börsenwert von Fastenal belief sich jüngst auf 50,43 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Fastenal Co.

mehr Nachrichten