NASDAQ Composite Index-Papier Fastenal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fastenal von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Fastenal-Investment gewesen.

Fastenal-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 27,08 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Fastenal-Papier investiert hätte, hätte er nun 3,693 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 168,01 USD, da sich der Wert eines Fastenal-Papiers am 17.07.2026 auf 45,49 USD belief. Damit wäre die Investition 68,01 Prozent mehr wert.

Die Marktkapitalisierung von Fastenal bezifferte sich zuletzt auf 52,08 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at