Fastenal Aktie
WKN: 887891 / ISIN: US3119001044
|Profitable Fastenal-Investition?
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17.08.2026 16:03:30
NASDAQ Composite Index-Papier Fastenal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fastenal von vor 5 Jahren eingefahren
Das Fastenal-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 27,44 USD wert. Wer vor 5 Jahren 1 000 USD in die Fastenal-Aktie investiert hat, hat nun 36,450 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 859,67 USD, da sich der Wert eines Fastenal-Anteils am 14.08.2026 auf 51,02 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 85,97 Prozent.
Jüngst verzeichnete Fastenal eine Marktkapitalisierung von 58,58 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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