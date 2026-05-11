NASDAQ Composite Index-Papier Fastenal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fastenal von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Fastenal-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 1 Jahr wurden Fastenal-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Fastenal-Aktie letztlich bei 39,30 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Fastenal-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 254,453 Fastenal-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 11 239,19 USD, da sich der Wert einer Fastenal-Aktie am 08.05.2026 auf 44,17 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +12,39 Prozent.

Fastenal war somit zuletzt am Markt 50,79 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at