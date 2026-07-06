NASDAQ Composite Index-Papier Fastenal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fastenal von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Fastenal eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Fastenal-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 43,13 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Fastenal-Papier investiert hätte, hätte er nun 23,186 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 126,83 USD, da sich der Wert einer Fastenal-Aktie am 02.07.2026 auf 48,60 USD belief. Mit einer Performance von +12,68 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Fastenal-Wert an der Börse wurde auf 55,74 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at