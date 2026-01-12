Fastenal Aktie
WKN: 887891 / ISIN: US3119001044
|Fastenal-Anlage
|
12.01.2026 16:03:35
NASDAQ Composite Index-Papier Fastenal-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Fastenal-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Am 12.01.2016 wurde das Fastenal-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 9,86 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Fastenal-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 10,145 Fastenal-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Fastenal-Papiers auf 41,98 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 425,87 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 325,87 Prozent vermehrt.
Der Marktwert von Fastenal betrug jüngst 48,15 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Fastenal Co.
|
16:03
|NASDAQ Composite Index-Papier Fastenal-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Fastenal-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
08.01.26
|Schwacher Handel: NASDAQ 100 nachmittags in Rot (finanzen.at)
|
08.01.26