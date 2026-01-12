NASDAQ Composite Index-Papier Fastenal-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Fastenal-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Fastenal-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 12.01.2016 wurde das Fastenal-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 9,86 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Fastenal-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 10,145 Fastenal-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Fastenal-Papiers auf 41,98 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 425,87 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 325,87 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Fastenal betrug jüngst 48,15 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at