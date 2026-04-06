NASDAQ Composite Index-Papier Fastenal-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Fastenal-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Fastenal-Investment gewesen.

Fastenal-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 11,78 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die Fastenal-Aktie investierten, hätten nun 8,491 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 393,12 USD, da sich der Wert eines Fastenal-Anteils am 02.04.2026 auf 46,30 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 293,12 Prozent gesteigert.

Der Fastenal-Wert an der Börse wurde auf 53,33 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at