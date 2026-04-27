Fastenal Aktie
WKN: 887891 / ISIN: US3119001044
|Frühe Investition
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27.04.2026 16:03:38
NASDAQ Composite Index-Papier Fastenal-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Fastenal-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Am 27.04.2021 wurde die Fastenal-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Fastenal-Aktie an diesem Tag bei 25,96 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,853 Fastenal-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 24.04.2026 auf 44,69 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 172,18 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 72,18 Prozent.
Fastenal wurde am Markt mit 51,35 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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