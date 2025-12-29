NASDAQ Composite Index-Papier Fastenal-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Fastenal von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Fastenal-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 29.12.2022 wurden Fastenal-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 23,78 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Fastenal-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 420,521 Fastenal-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 17 476,87 USD, da sich der Wert eines Fastenal-Papiers am 26.12.2025 auf 41,56 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +74,77 Prozent.

Fastenal erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 47,74 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at