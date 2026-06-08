Fastenal Aktie
WKN: 887891 / ISIN: US3119001044
|Lohnendes Fastenal-Investment?
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08.06.2026 16:04:05
NASDAQ Composite Index-Papier Fastenal-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Fastenal von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Fastenal-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand das Fastenal-Papier letztlich bei 42,06 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 2,378 Fastenal-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 05.06.2026 111,25 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 46,79 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 11,25 Prozent vermehrt.
Zuletzt ergab sich für Fastenal eine Börsenbewertung in Höhe von 53,84 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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