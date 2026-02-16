Fastenal Aktie

Fastenal-Performance 16.02.2026

NASDAQ Composite Index-Papier Fastenal-Aktie: So viel hätte eine Investition in Fastenal von vor einem Jahr abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Fastenal-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Die Fastenal-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Fastenal-Papier letztlich bei 37,39 USD. Bei einem Fastenal-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 267,451 Fastenal-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Fastenal-Aktien wären am 13.02.2026 12 412,41 USD wert, da der Schlussstand 46,41 USD betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 24,12 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete Fastenal eine Marktkapitalisierung von 53,22 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

