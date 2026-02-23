NASDAQ Composite Index-Papier Fastenal-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Fastenal von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen Fastenal-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Das Fastenal-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Fastenal-Aktie bei 25,70 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Fastenal-Aktie investiert, befänden sich nun 3,891 Fastenal-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 20.02.2026 auf 46,22 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 179,84 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 79,84 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von Fastenal belief sich zuletzt auf 53,29 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

