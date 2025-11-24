NASDAQ Composite Index-Papier Fastenal-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Fastenal von vor einem Jahr bedeutet

Investoren, die vor Jahren in Fastenal-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Die Fastenal-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Fastenal-Anteile bei 41,54 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 2,407 Fastenal-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 96,08 USD, da sich der Wert einer Fastenal-Aktie am 21.11.2025 auf 39,91 USD belief. Mit einer Performance von -3,92 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Fastenal wurde jüngst mit einem Börsenwert von 45,86 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at