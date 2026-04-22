Fifth Third Bancorp Aktie
WKN: 875029 / ISIN: US3167731005
|Auszahlung an Anteilseigner
|
22.04.2026 16:36:26
NASDAQ Composite Index-Papier Fifth Third Bancorp-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Fifth Third Bancorp Anlegern eine Freude
Bei der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Titel Fifth Third Bancorp am 21.04.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 1,54 USD je Aktie beschlossen. Damit wurde die Fifth Third Bancorp-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 6,94 Prozent angezogen. Somit schüttet Fifth Third Bancorp insgesamt 1,16 Mrd. USD an Aktionäre aus. Die Gesamtausschüttung von Fifth Third Bancorp hat sich somit im Vorjahresvergleich um 1,11 Prozent verringert.
Fifth Third Bancorp- Dividendenrendite im Blick
Das Fifth Third Bancorp-Papier verabschiedete sich am Tag der Hauptversammlung aus dem NASDAQ-Handel bei 51,10 USD in den Feierabend. Für das Jahr 2025 weist der Fifth Third Bancorp-Titel eine Dividendenrendite von 3,29 Prozent auf. Somit fiel die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr. Damals betrug sie noch 3,41 Prozent.
Vergleich von Fifth Third Bancorp-Aktienkurs und tatsächlicher Rendite
Im Zeitraum von 5 Jahren hat der Fifth Third Bancorp-Aktienkurs via NASDAQ 38,63 Prozent an Wert gewonnen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Zuwachs von 85,02 Prozent besser entwickelt als der Fifth Third Bancorp-Kurs.
Dividendenausblick von Fifth Third Bancorp
Für 2026 prognostizieren Analysten von FactSet eine Erhöhung der Dividende auf 1,63 USD. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 3,18 Prozent zurückgehen.
Basisdaten der Fifth Third Bancorp-Aktie
Die Marktkapitalisierung des NASDAQ Composite Index-Unternehmens Fifth Third Bancorp steht aktuell bei 46,095 Mrd. USD. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Fifth Third Bancorp beträgt aktuell 13,25. Im Jahr 2025 erwirtschaftete Fifth Third Bancorp einen Umsatz von 12,715 Mrd.USD sowie einen Gewinn je Aktie von 3,53 USD.
Redaktion finanzen.at
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