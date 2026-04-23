NASDAQ Composite Index-Papier Fifth Third Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fifth Third Bancorp-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Fifth Third Bancorp-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Fifth Third Bancorp-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Fifth Third Bancorp-Aktie 18,62 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in die Fifth Third Bancorp-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,371 Fifth Third Bancorp-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Fifth Third Bancorp-Papiers auf 50,56 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 271,54 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +171,54 Prozent.

Der Fifth Third Bancorp-Wert an der Börse wurde auf 46,21 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at