Fifth Third Bancorp Aktie
WKN: 875029 / ISIN: US3167731005
|Fifth Third Bancorp-Anlage im Blick
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23.04.2026 16:03:49
NASDAQ Composite Index-Papier Fifth Third Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fifth Third Bancorp-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Fifth Third Bancorp-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Fifth Third Bancorp-Aktie 18,62 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in die Fifth Third Bancorp-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,371 Fifth Third Bancorp-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Fifth Third Bancorp-Papiers auf 50,56 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 271,54 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +171,54 Prozent.
Der Fifth Third Bancorp-Wert an der Börse wurde auf 46,21 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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