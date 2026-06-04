NASDAQ Composite Index-Papier Fifth Third Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fifth Third Bancorp-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Fifth Third Bancorp-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurde die Fifth Third Bancorp-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 25,95 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Fifth Third Bancorp-Aktie investiert, befänden sich nun 3,854 Fifth Third Bancorp-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 03.06.2026 190,71 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 49,49 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 90,71 Prozent vermehrt.

Alle Fifth Third Bancorp-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 45,69 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at