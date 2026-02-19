Fifth Third Bancorp Aktie

WKN: 875029 / ISIN: US3167731005

Hochrechnung 19.02.2026 16:06:03

NASDAQ Composite Index-Papier Fifth Third Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fifth Third Bancorp-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Fifth Third Bancorp-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Fifth Third Bancorp-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das Fifth Third Bancorp-Papier an diesem Tag bei 34,54 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 2,895 Fifth Third Bancorp-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 18.02.2026 auf 53,67 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 155,39 USD wert. Mit einer Performance von +55,39 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Fifth Third Bancorp belief sich jüngst auf 34,92 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Fifth Third Bancorp

Analysen zu Fifth Third Bancorp

Börse aktuell - Live Ticker

ATX etwas fester -- DAX im Plus -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt kann sich am Freitag nach oben absetzen. Der deutsche Aktienmarkt bewegt sich unterdessen höher. Die Börsen in Asien präsentierten sich zum Wochenschluss mit schwacher Tendenz.
