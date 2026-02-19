Fifth Third Bancorp Aktie
WKN: 875029 / ISIN: US3167731005
|Hochrechnung
|
19.02.2026 16:06:03
NASDAQ Composite Index-Papier Fifth Third Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fifth Third Bancorp-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Fifth Third Bancorp-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das Fifth Third Bancorp-Papier an diesem Tag bei 34,54 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 2,895 Fifth Third Bancorp-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 18.02.2026 auf 53,67 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 155,39 USD wert. Mit einer Performance von +55,39 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der Börsenwert von Fifth Third Bancorp belief sich jüngst auf 34,92 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Fifth Third Bancorp
Analysen zu Fifth Third Bancorp
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Fifth Third Bancorp
|44,76
|-0,16%