NASDAQ Composite Index-Papier Fifth Third Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fifth Third Bancorp von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor 10 Jahren wurde das Fifth Third Bancorp-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Fifth Third Bancorp-Papier 19,11 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Fifth Third Bancorp-Aktie investiert hätte, hätte er nun 52,329 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 58,01 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 035,58 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 203,56 Prozent.

Alle Fifth Third Bancorp-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 52,31 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at