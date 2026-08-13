Fifth Third Bancorp Aktie

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WKN: 875029 / ISIN: US3167731005

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Fifth Third Bancorp-Anlage unter der Lupe 13.08.2026 16:03:50

NASDAQ Composite Index-Papier Fifth Third Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fifth Third Bancorp von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Fifth Third Bancorp-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 10 Jahren wurde das Fifth Third Bancorp-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Fifth Third Bancorp-Papier 19,11 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Fifth Third Bancorp-Aktie investiert hätte, hätte er nun 52,329 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 58,01 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 035,58 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 203,56 Prozent.

Alle Fifth Third Bancorp-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 52,31 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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