Fifth Third Bancorp Aktie
WKN: 875029 / ISIN: US3167731005
|Rentables Fifth Third Bancorp-Investment?
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05.11.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Papier Fifth Third Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fifth Third Bancorp von vor 10 Jahren eingebracht
Am 05.11.2016 wurde das Fifth Third Bancorp-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 21,21 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 47,148 Fifth Third Bancorp-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 579,92 USD, da sich der Wert einer Fifth Third Bancorp-Aktie am 04.11.2026 auf 54,72 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 157,99 Prozent gleich.
Der Marktwert von Fifth Third Bancorp betrug jüngst 48,85 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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