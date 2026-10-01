Fifth Third Bancorp Aktie

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WKN: 875029 / ISIN: US3167731005

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Frühe Investition 01.10.2026 16:03:51

NASDAQ Composite Index-Papier Fifth Third Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fifth Third Bancorp von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Fifth Third Bancorp-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Die Fifth Third Bancorp-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 43,66 USD wert. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Fifth Third Bancorp-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 229,043 Fifth Third Bancorp-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 11 584,97 USD, da sich der Wert einer Fifth Third Bancorp-Aktie am 30.09.2026 auf 50,58 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 15,85 Prozent angewachsen.

Der Marktwert von Fifth Third Bancorp betrug jüngst 46,13 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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