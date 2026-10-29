NASDAQ Composite Index-Papier Fifth Third Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fifth Third Bancorp von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Fifth Third Bancorp eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 5 Jahren wurden Fifth Third Bancorp-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Fifth Third Bancorp-Papier bei 43,53 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 2,297 Fifth Third Bancorp-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 28.10.2026 auf 53,47 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 122,83 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 22,83 Prozent.

Der Fifth Third Bancorp-Wert an der Börse wurde auf 48,59 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at