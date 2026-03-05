NASDAQ Composite Index-Papier Fifth Third Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fifth Third Bancorp von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Fifth Third Bancorp-Investment verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Fifth Third Bancorp-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Fifth Third Bancorp-Anteile betrug an diesem Tag 40,45 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Fifth Third Bancorp-Papier investiert hätte, hätte er nun 247,219 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Fifth Third Bancorp-Anteile wären am 04.03.2026 12 247,22 USD wert, da der Schlussstand 49,54 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 22,47 Prozent angezogen.

Zuletzt verbuchte Fifth Third Bancorp einen Börsenwert von 44,75 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at