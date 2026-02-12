NASDAQ Composite Index-Papier Fifth Third Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Fifth Third Bancorp von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Fifth Third Bancorp-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Fifth Third Bancorp-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Fifth Third Bancorp-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 37,17 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 269,034 Fifth Third Bancorp-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Fifth Third Bancorp-Aktie auf 54,33 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 616,63 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 46,17 Prozent angezogen.

Fifth Third Bancorp wurde jüngst mit einem Börsenwert von 36,07 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at