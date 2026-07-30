NASDAQ Composite Index-Papier Fifth Third Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Fifth Third Bancorp von vor 3 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Fifth Third Bancorp-Aktie gebracht.

Am 30.07.2023 wurde die Fifth Third Bancorp-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Fifth Third Bancorp-Papier letztlich bei 28,85 USD. Bei einem Fifth Third Bancorp-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 346,620 Fifth Third Bancorp-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 19 608,32 USD, da sich der Wert eines Fifth Third Bancorp-Anteils am 29.07.2026 auf 56,57 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 96,08 Prozent.

Am Markt war Fifth Third Bancorp jüngst 52,73 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at