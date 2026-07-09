NASDAQ Composite Index-Papier Fifth Third Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Fifth Third Bancorp von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor 5 Jahren wurde das Fifth Third Bancorp-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 38,08 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Fifth Third Bancorp-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 262,605 Fifth Third Bancorp-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Fifth Third Bancorp-Papiers auf 55,76 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 642,86 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 46,43 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Fifth Third Bancorp belief sich zuletzt auf 52,50 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at