NASDAQ Composite Index-Papier Fifth Third Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Fifth Third Bancorp von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Fifth Third Bancorp-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Fifth Third Bancorp-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Fifth Third Bancorp-Anteile betrug an diesem Tag 42,74 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 23,397 Fifth Third Bancorp-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Fifth Third Bancorp-Aktie auf 57,67 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 349,32 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 34,93 Prozent angezogen.

Fifth Third Bancorp wurde jüngst mit einem Börsenwert von 52,02 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at