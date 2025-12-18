Fifth Third Bancorp Aktie
WKN: 875029 / ISIN: US3167731005
18.12.2025 16:03:45
NASDAQ Composite Index-Papier Fifth Third Bancorp-Aktie: So viel hätte eine Investition in Fifth Third Bancorp von vor 3 Jahren abgeworfen
Die Fifth Third Bancorp-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 31,60 USD. Wenn man vor 3 Jahren 1 000 USD in die Fifth Third Bancorp-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 31,646 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.12.2025 gerechnet (47,75 USD), wäre die Investition nun 1 511,08 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 51,11 Prozent vermehrt.
Fifth Third Bancorp war somit zuletzt am Markt 31,44 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
