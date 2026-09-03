Fifth Third Bancorp Aktie

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WKN: 875029 / ISIN: US3167731005

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Lukrative Fifth Third Bancorp-Anlage? 03.09.2026 16:03:50

NASDAQ Composite Index-Papier Fifth Third Bancorp-Aktie: So viel hätte eine Investition in Fifth Third Bancorp von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Fifth Third Bancorp-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Das Fifth Third Bancorp-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 38,51 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Fifth Third Bancorp-Aktie investiert, befänden sich nun 25,967 Fifth Third Bancorp-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.09.2026 gerechnet (54,40 USD), wäre die Investition nun 1 412,62 USD wert. Damit wäre die Investition 41,26 Prozent mehr wert.

Alle Fifth Third Bancorp-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 48,15 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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